Juan Osorio asegura que en esta semana elegirá al reemplazo de Gonzalo Peña

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio aseguró que esta semana elegirá al actor que reemplazará a Gonzalo Peña en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, luego de que la actriz Daniela Berriel lo denunciara ante las autoridades como cómplice de violación.

“Empezamos los castings y todo, sí, ya vamos a ver a la gente y todo para tomar una decisión”, explicó Osorio a los reporteros que lo esperaban afuera de Televisa San Ángel.

“En esta semana se decide y vamos a grabar ya con él para que sepan la próxima semana”, agregó el productor sin revelar los nombres de los actores contemplados para suplir al artista español.

Posteriormente, Juan confesó que toda esta situación ha provocado muchas complicaciones en su proyecto.

“Muy difícil porque ya tenemos escenas adelantadas, hay que regresar con toda la escritura, hemos tenido una semana muy pesada con todos los escritores, la logística de producción, reunión con mis jefes, pero al final del día hay que tomar decisiones”.

Al ser cuestionado sobre los rumores que aseguraban que por esta situación legal de Gonzalo la telenovela ya no sería transmitida en Univisión, Osorio explicó:

“Todavía no sé, todavía no tengo junta con mis jefes, entonces hasta que ellos me den una respuesta, hasta ese momento ya sabré qué va a pasar”.

Finalmente, al respecto de las escenas de una boda que grabó Gonzalo para el proyecto antes de los señalamientos en su contra, el productor afirmó que las mismas “pasarán al aire”.