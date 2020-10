Juan Osorio asegura que "¿Qué le pasa a mi familia?" no está salada

Este lunes, el elenco de "¿Qué le pasa a mi familia?" abrió las puertas virtuales de todo lo que ocurre dentro de una producción antes de que salga al aire, como las lecturas de personajes.

Cada uno de los actores leyó un fragmento de su papel, apoyados por las directoras Bonnie Cartas y Azela Robinson. También se presentó al elenco final, ese que después de varios cambios, estará liderado por Eva Cedeño y Mane de la Parra en lugar de Ariadne Díaz y José Ron.

El evento estuvo conducido por Emilio Osorio, quien además de cantar el tema principal, es parte del elenco. Durante la presentación, en la que aún aparecía la fotografía de Ariadne Díaz como protagonista, Eva Cedeño contó un poco sobre la invitación a retomar este personaje.

"De verdad es una gran historia que nos va a tocar el corazón a muchos, si no es que a todos, hay una historia y un personaje con el que te puedes proyectar independientemente de la edad que tengas, hay personajes de todas las edades, todo tipo de sentimientos, es un personaje con el que me identifico hasta ahora, puedes dejar a un lado la familia por el trabajo y el darle este vuelo es lo que me impulsó a decir que sí a Regina", aseguró la protagonista luego de que Juan Osorio les diera la bienvenida.

Por otro lado, Mane de la Parra externó su alegría al ser parte del elenco.

"Aprovecho para decir que en el momento en el que me dijo Juan que existía la posibilidad de hacer comedia de situación, no hubo nada más que decir que cuándo empezábamos. Y estoy agradecido con la gente que me da la oportunidad de seguir creciendo".

Poco después de la conferencia de prensa, Juan Osorio platicó con Ariadne Díaz vía Instagram sobre por qué no estará en la telenovela, y despejar dudas sobre los rumores al respecto, y negar, sobre todo, que la historia esté salada.

El productor confesó que también para el elenco fue una gran sorpresa, ya que fue hoy cuando se enteraron de la nueva protagonista.

"Ellos no entendían por qué en el video sí estabas y físicamente no", comentó Juan, a lo que Ariadne agregó que ella desde que recibió el libreto se sintió conectada, atraída por la historia y por el personaje de Regina, así que lamentaba muchísimo no poder hacerlo.

"Para mí sigue siendo tu proyecto y tú antes que nadie se enteró de la persona que yo iba a poner", dijo Juan.

Ariadne enfatizó que el que José Ron fuera el protagonista, y que él hubiera sido su novio en el pasado, no tuvo nada que ver en que ninguno de los dos estuviera en el proyecto.

"Cuando me dijiste que José Ron iba a ser el protagonista yo te dije: perfecto, José Ron es mi vecino, entonces yo con él, como que escuchaba noticias que Ron no va a estar porque está Ariadne, y él me decía por mensajito sus decisiones personales para estar o no estar, pero lo que yo quiero decir es que realmente lo que se dice está alejado de ser la realidad, tanto así que yo mismo le decía que estaría increíble que estuviera.

Yo soy amiga de él, soy su vecina además, nos llevamos bien todos, hay cariño, hay respeto", platicó la actriz, y aseguró que ella hubiera dado todo por estar en el proyecto, y contó la razón de su ausencia en el mismo.

"Tú sabes que tenía yo por allí unos proyectos que te comenté que estiramos, que nunca lo olvidaré Juan, cómo me diste hasta el último minuto para ver si se podía resolver y podíamos trabajar juntos pero fue inamovible, tu proyecto tiene muchas locaciones y yo no podía estar yendo y viniendo por proyectos que ya tenía firmados y pactados", comentó, pero agradeció la postura del artista.

"Yo prefiero que haya más tiempo y vida, estoy seguro que vamos a trabajar juntos", agregó el productor, e invitó a Ariadne como madrina de la telenovela, y negó que el proyecto esté salado, y es que antes de Ariadne, la protagonista era Livia Brito, pero el productor la cambió por los problemas legales que tuvo la actriz con un fotógrafo.

Al final, el elenco se mantiene con Eva Cedeño, Mane de la Parra, Julián Gil, César Évora, Diana Bracho y Rafael Inclán.

"Te quiero muchísimo, te valoro como no tienes idea", le dijo la actriz y prometió que la promesa de trabajar juntos queda pendiente, para el futuro. Ninguno de los actores ahondó en las razones de la ausencia de José Ron.