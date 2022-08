Juan Osorio: Yo no puedo ser un alcahuete', sobre agresión de Pablo Montero a reportera

Ciudad de México.- Juan Osorio rompió el silencio luego de enterarse que Pablo Montero agredió a una reportera en Coahuila.

El productor reaccionó a esta noticia para el programa Ventaneando, el intérprete va de una polémica a otra tras no asistir a la grabación del capítulo final de la bioserie de Vicente Fernández por su problema con el alcohol.

Yo creo que ustedes hacen su trabajo, esa es la verdad. Uno es el responsable de su imagen, pero si comete errores, ¡ah, no!, ustedes los reporteros que no dejan vivir a uno. Si uno compartió su vida personal, pues tienes responsabilidad a responsabilizarte”

dijo Osorio ante las primeras preguntas sobre el tema.

Juan Osorio asegura no será alcahuete

“Lo lamento mucho, saben perfectamente que a Pablo lo aprecio, lo quiero, lo he apoyado, pero no por eso voy a pasar por alto esa falta de respeto, es una mujer, ante todo, está haciendo su trabajo. No me pareció justificable que porque estaba un niño”, expresó el ex de Niurka Marcos sobre el altercado que el artista tuvo con la periodista.

Acto seguido, Juan recalcó: “que asuma su responsabilidad, esa es mi humilde opinión, yo no puedo ser un alcahuete de los malos comportamientos, y no es que yo no cometa errores, que cuando los cometo o los paso, también tengo que asumirlos y aceptarlos, y más si ya saben que tú eres de mecha corta. Yo creo que hay que aprender a tener lecciones de la vida para corregir tus errores, pero a veces no es tan fácil”.

Posteriormente, Osorio acabó con los rumores que aseguran que la empresa Televisa vetó a Montero por todas las controversias en las que se ha visto envuelto.

“Mira, ¿dime qué empresa veta a un personaje?, nosotros nos vetamos con nuestra actitud, comportamiento, por la falta de profesionalismo. No, no está vetado ni mucho menos, ahora yo quiero saber ¿quién lo llama?, o sea, es uno el que provoca que le quiten el trabajo, si no cuida su trabajo, su imagen, su profesionalismo, y el respeto a esta carrera, porque el faltarle el respeto a una persona, es faltarle el respeto a esta carrera”, explicó al respecto.

Personaje de Pablo Montero

El hijo del pueblo’, Osorio solo comentó: “El personaje se lo di y así quedó, tuvimos una plática muy especial, muy fuerte, hablé muy de ser humano ¿sabes?, adoro a su mamá, quiero mucho a sus hijas, pero hasta ahí”.