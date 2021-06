¡Juan Gabriel ya tiene TikTok oficial!

TIJUANA, B.C.- “No tengo teléfono, no tengo facebook, no tengo twitter, no tengo whatsapp, no tengo nada no más me tengo yo”, dijo alguna vez Juan Gabriel en vida.

El llamado “Divo de Juárez” a casi cinco años de su muerte, lo que ahora sí tiene es TikTok donde se pueden apreciar videos inéditos y uno que otro ya conocido, pero con ese toque propio de la app.

Con la @soyjuangabriel y verificada, la cuenta tiene ya más de 49 mil 500 seguidores, 374 mil me gusta y dato curioso, no sigue a nadie.

Se puede apreciar que tiene la leyenda “Tiktok oficial de Juan Gabriel #EldivoDeJuárez” en su perfil.

Son 19 videos los que ya se pueden disfrutar, muchos de ellos con números virales, que llegan a medio millón de reproducciones.