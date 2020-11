Juan Diego Covarrubias presenta a su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Diego Covarrubias ha tenido a todos sus seguidores con el pendiente del nacimiento de su primógenita, y es que desde la semana por algunas pistas que dio por medio de sus redes sociales existía una posibilidad de que ya había nacido.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que el actor publicó una hermosa fotografía en la que aparece él junto a su esposa y su pequeña hija recien nacida, este detalle logró conmover a todos su seguidores.

Les presentamos a nuestra hija. Llegó a cambiarnos la vida de manera radical, pero obviamente para bien. Honestamente yo no entendía cuando mis papás me decían que cuando yo tuviera a mis hijos iba a entender cuánto ellos me amaban a mi, ahora que por fin (la bebé) está con nosotros ya lo siento y lo entiendo con todas sus letras, no podemos estar más felices de conocerla y de tenerla en nuestros brazos para llenarla de amor y muchísimos besos" fue parte de lo que escribió el actor.