Juan Diego Covarrubias enternece a sus seguidores con fotografía en la que aparece arrullando a su pequeña hija recién nacida

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Juan Diego Covarrubias enterneció a sus seguidores de Instagram con una imagen en la que aparece con su pequeña hija recién nacida, Renata, la cual esta recostada sobre su pecho y descansando, mientras es arrullada por los latidos del corazón de su papá.

Juan Diego está casado con Renata Haro y desde sus primeros meses de embarazo, la pareja ha estado compartiendo algunos momentos importantes sobre el período de gestación, lo que sus fanáticos han agradecido, ya que sienten que así están más cerca de su artista favorito.

El pasado 18 de noviembre, el actor de Televisa sorprendió a los internautas al darles la noticia de que él y su esposa estaban en el hospital a la espera de su primogénita, siendo al día siguiente que “Renata” llegó a este mundo para llenar de felicidad a sus jóvenes padres.

Fue hasta el 25 del mismo mes que Juan Diego presentó a la hermosa Renata, a la cual dedicó unas palabras bastante emotivas que se robaron el corazón de muchos, además de agradecer a los que estuvieron pendientes del alumbramiento.

Les presentamos a Renata Covarrubias Haro. Llegó a cambiarnos la vida de manera radical, pero obviamente para bien. Honestamente yo no entendía cuando mis papás me decían que cuando yo tuviera a mis hijos iba a entender cuánto ellos me amaban a mi, ahora que por fin Renata está con nosotros ya lo siento y lo entiendo con todas sus letras, no podemos estar más felices de conocerla y de tenerla en nuestros brazos para llenarla de amor y muchísimos besos. Gracias a TODOS los que estuvieron al pendiente de nosotros, por su apoyo, por preocuparse y darnos tanto cariño”, escribió en aquel entonces, el actor.