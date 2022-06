¿Juan De Dios Pantoja no puede sacar música?

Tijuana, Baja California.- Fans del cantante Juan de Dios Pantoja aseguran que el famoso ya no ha sacado sencillos por problemas con su compañía discográfica Universal Music Latino.

Los rumores empezaron luego que el influencer hiciera un tweet diciendo:"Si por mi fuera les diera lo que realmente quieren, pero no puedo. No porque no quiera, porque no se puede". Por ello, los usuarios comentaron se referia a la petición de sus admiradoras sobre lanzar nuevos éxitos.

Si por mi fuera les diera lo que realmente quieren, pero no puedo. No porque no quiera, porque no se puede. — JD PANTOJA ���� (@Juandedios_P) June 29, 2022

Las opiniones en los comentarios de la publicación se encuentran divididas pues mientras algunos afirman que se trata de un supuesto karma por temas relacionados con la cantante Kenia Os, otros dicen esperarán que se resuelva su situación y extienden su apoyo.

El posible motivo por el bloqueó en la música es bajas ventas pero el famoso lo había desmentido, pues lleva 8 meses sin lanzar sencillos. Asimismo, señalan en twitter este es la razón por el cual volviera a realizar blogs junto a su familia.