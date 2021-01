Juan Daniel García de "Ya no estoy aquí" posa para GQ

CIUDAD DE MÉXICO.- El protagonista de "Ya no estoy aquí", Juan Daniel García, sorprendió a todos al compartir a través de sus redes sociales una parte de la sesión fotográfica para la revista GQ en la que participó. Las imagenes que rápidamente alcanzaron miles de me gusta forman parte de la más reciente edición de la publicación.

El shoot se da a poco más de un mes de que se lleve a cabo la ceremonia anual de Los Premios Goya, el próximo seis de marzo, en la que la cinta dirigida por Fernando Frías y distribuida por Netflix representará a México en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

No es la primera vez que el intérprete de Ulises sale en una revista, en junio pasado apareció la portada de Bad Hombre, publicación que fue fuertemente criticada por “blanquear” la piel del regiomontano.

Ya no estoy aquí es la candidata a representar a nuestro país en la edición 93 de los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, el domingo 25 de abril. La Academia anunciará la lista de nominados en marzo próximo, por lo que muy probablemente, Juan Daniel siga colaborando con diversos medios.

Si hay algo por lo que el cine mexicano debería estar celebrando es por la más reciente nomimación que recibió la película “Ya no estoy aquí” en los Premios Goya 2021 en su edición número 35 dentro de la categoría de “Mejor película Iberoamericana”, al lado de otras tres películas creadas en latinoamérica.

La historia de Ulises ha generado revuelo entre la crítica, principalmente porque expone la realidad de una minoría que suele ser invisibilizada en el cine mexicano. Se trata de un grupo de jóvenes que forman para de la tribu urbana “cholombianos”, quienes gustan de las cumbias “rebajadas”, vestir y peinar de una forma singular, así como tener “pandillas”.

Desde Monterrey, esta historia de Fernando Frías se ha llevado numerosos premios nacionales e internacionales, en el 2020 “Ya no estoy aquí” se llevó el Premio Ariel a la Mejor Película, también en 2019 recibió el premio The Golden Pyramid for Best Film y el Cairo International Film Festival.

��'Ya no estoy aquí' de Fernando Frías está nominado a Mejor Película Iberoamericana en los @PremiosGoya 2021.



��¡Mucho éxito a los Terkos y a todo el equipo! �� pic.twitter.com/lwJFw2lyYC — IMCINE (@imcine) January 18, 2021



Así celebran la nominación de la película mexicana en los Premios Goya

La película que solo pudo ser lanzada en premiaciones, ahora goza de un gran número de visualizaciones en la plataforma de streaming de Netflix, donde fue lanzada debido a que la pandemia de coronavirus impidió que la película llegara a las salas de cine nacionales; aunque también fue proyectada en lugares como la Cineteca Nacional.

Hace un par de horas del director de “Ya no estoy aquí” compartió con emoción la noticia de la nominación, en donde citó el tuit que posteó la cuenta oficial de los Premios Goya y solo se redujo a colocar tres emojis de manitas unidas como simulando un agradecimiento o incluso un “amén”.

La cinta compite con otras películas como “El agente topo” de Chile, “El olvido que seremos” de Colombia y “La llorona” de Guatemala. Los seguidores de esta película que se ha convertido en una de las favoritas de la época moderna del cine mexicano se manifestaron con emoción en redes sociales al respecto de la nominación.