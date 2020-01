Juan Alderete, bajista de Marilyn Manson, sufre accidente y queda en coma

Juan Alderete, bajista de Mars Volta y Marilyn Manson, cayó en coma después de sufrir un accidente en bicicleta que lo dejó con una lesión cerebral traumática.

La esposa de Alderete compartió la noticia en el Instagram de Juan, donde dijo que había sufrido una lesión axonal difusa el pasado 13 de enero y que, después de casi dos semanas en el hospital, permanece en coma.

"Él, como siempre, llevaba puesto un casco y ropa protectora, pero sufrió un grave trauma en la cabeza…El único pronóstico es esperar y ver, ya que el cerebro es un órgano complicado y los resultados para los pacientes con lesión axonal difusa tienen un alcance tan amplio como el mar", escribió Anne Alderete.

Juan Alderete continuó activo como músico de giras y sesiones en los meses previos al accidente. En 2017, tocó el bajo en el álbum debut de Lil Peep Come Over When You’re Sober, Pt. 1: el único álbum en solitario lanzado durante la vida del joven rapero.

Más tarde ese año, comenzó a tocar el bajo para Marilyn Manson después de reemplazar al bajista de toda la vida de Manson, Twiggy Ramirez, en el festival Ozzfest Meets Knotfest en San Bernardino, California, y desde entonces ha seguido siendo parte de la banda de gira de Manson.

Con información de SPIN.