Joy Huerta presume su cambio de look en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Joy Huerta ha sorprendido a todos sus seguidores con un cambio de look, el cual se estrenó por primera vez en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2020.

No obstante, la famosa no había compartido tal cambio hasta hace un par de días en su cuenta oficial de Instagram, en donde subió un corto video en el que graba as sí misma mientras lanza un beso a todos sus fanáticos y luce un copete.

Además de eso, Joy dejó atrás su rubia melena para teñirla de un castaño oscuro, lo cual cambió por completo su apariencia.

Sus seguidores, amigos y familia recurrieron rápidamente a la zona de comentarios para hacerle saber lo bien que lucía. La publicación cuenta con más de 78 mil likes y alrededor de 1000 comentarios.