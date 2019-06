Joy Huerta compone tema para su bebé y responde a críticas en redes

Joy Huerta, celebró su cumpleaños 33 de una manera muy especial, pues fue galardonada con el premio de la Academia Latina de la Grabación a las mujeres destacadas en las artes y el entretenimiento.

Durante el evento, la integrante del dúo pop Jesse y Joy, no dudó en hablar de lo feliz que siente con su reciente maternidad, luego de que el pasado mes de mayo anunciara el nacimiento de su hija Noah.

Pero al ser cuestionada sobre si ya le compuso un tema a la bebé, Joy confesó: “Sí, tiene canción, no sé si será una canción que saldrá a la luz, a lo mejor más adelante habrá algo por ahí, pero yo creo que ahorita lo que tiene son sus canciones nuevas de cuna”.

Por otra parte, previo a esta gala, la cantante compartió una foto de la niña en redes sociales, y a pesar de que la mayoría de sus seguidores la llenaron de elogios, otros no dudaron en atacarla.

Y a pesar de aclarar que tomó todos los cuidados para sentar a la bebé, no faltaron los comentarios que le decían: “no la sientes, aún su columna no está lo suficientemente fuerte y le puedes lastimar la columnita, aún no aguanta su propio peso”.

A lo que Joy replicó: “te agradezco la preocupación, pero la beba no está sentada. Es un huevito especial para recién nacidos, con todo el soporte diseñado para el cuerpecito de una beba de su edad”.

Y para acabar con el tema, agregó: “Si a alguien le preocupa el bienestar de mi hija, antes que a nadie, es a su mami y a mí. Saludos”.