Jóvenes piden cancelar “American Pie” por ser inapropiada y ridícula

CIUDAD DE MÉXICO.-"American Pie" es una película que se estrenó hace aproximadamente 24 años, esta misma está viéndose envuelta en la polémica en la actualidad, ya que se diera a conocer un estudio donde adolescentes de entre 16 a 19 años consideran esta cinta como "inapropiada y ridícula".

Fue en un experimento realizado por Vice donde se pidió a los adolescentes de entre 16 y 19 años que vieran éxitos nostálgicos como "Clueless", "Bring It On" y “Dude”, "Where's My Car", así como "American Pie".

Estos fueron algunos de los comentarios

Una de las jóvenes de 16 años identificada como Taylor califico a esta película como "completamente ridícula" y continuó diciendo: "Lo único que les importa a los personajes masculinos es tener sexo. Están dispuestos a decir y hacer lo que sea para convencer a las chicas de tener sexo".

"No sé si eso era realista cuando salió la película, pero creo que ahora los hombres tratan a las mujeres con mucho más respeto e igualdad", añadió.

Mientras tanto, Hannah, de 17 años, expresó: "La parte en la que Jim y los otros personajes masculinos filman al estudiante de intercambio en su habitación es profundamente problemática".

"La película ni siquiera cuestiona la moralidad de hacer esto, hace que parezca una broma y que todos los tipos son 'leyendas' por hacer que el plan funcione. Es una gran violación de la privacidad y definitivamente una ofensa sexual para Jim".

Finalmente, Oliva, de 18 años, dijo que la película

"Está rozando las actitudes incelosas. La forma en que los chicos de esta película piensan que merecen sexo, y cómo parecen pensar que eso es todo para lo que las mujeres son buenas en lugar de querer una relación amorosa con alguien a quien respetan".

