Joven acusa a Armie Hammer de violación durante cuatro horas y otros “actos violentos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Armie Hammer, quien protagonizó la cinta ‘Llámame por tu nombre’ (Call Me by Your Name), nuevamente está en medio de la polémica luego de que una mujer representada por la abogada Gloria Allred denunciara al actor por violarla durante cuatro horas en un suceso ocurrido en Los Ángeles en 2017.

“El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra la pared, magullando mi cara”, relató la joven que pidió ser identificada como Effie.

“Durante esas cuatro horas intenté escapar, pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó sin preocuparse por mi bienestar”, agregó Effie manifestando sentirse “traumatizada” al punto de pensar en el suicidio.

En una conferencia de prensa virtual, la chica de 24 años aseguró que además del abuso sexual, el artista la sometió a distintos “actos violentos” sin su consentimiento durante los cuatro años que mantuvieron su relación extramarital.

Entre lágrimas, Effie relató “haber sufrido abuso mental, emocional y sexual” en el tiempo que mantuvo cercanía con Hammer. Y pese a que la abogada aseguró que por ahora no han presentado una denuncia particular contra Armie, manifestó que las autoridades ya cuentan con “información relevante” para que los fiscales de Los Ángeles “decidan si hay evidencia suficiente para perseguirlo”.

De la misma manera, Effie explicó que conoció al actor en 2016 a través de Facebook cuando solo tenía 20 años, y pronto se vio envuelta en una “intensa” relación con él, pues la sometió a “tácticas de manipulación” en las que “se volvió cada vez más violento”.

Para sustentar su dicho, la joven mostró una fotografía posando junto a Hammer en actitud cariñosa y sonriente, destacando que hace público su caso para “evitar que otras caigan víctimas de él en el futuro”.

Fue a inicios de este 2021 cuando el nombre de Armie Hammer se vio envuelto en el escándalo luego de que se filtraran en redes sociales supuestos mensajes privados en los que detallaba sus perturbadoras fantasías sexuales, que iban desde mutilaciones hasta canibalismo, sumándose a la controversia los testimonios de dos de sus ex parejas en este mismo sentido.