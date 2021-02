Joven acosada por Vicente Fernández rechaza su disculpa

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández sigue en el ojo del huracán a semanas de haberse filtrado el video en el que aparece tocando de forma indebida a una fan con quien posa para una foto.

A pesar de que el llamado “Charro de Huentitán” hizo una disculpa pública, la afectada piensa que el intérprete no fue sincero.

En una charla con “Despierta América”, la joven no está satisfecha con el pronunciamiento del intérprete de “Estos celos”, ya que su disculpa la hizo en una entrevista para los medios de comunicación y no con ella o alguna de las chicas que también lo han señalado por acoso.

Esto pasó con cuatro mujeres más y si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no a nosotras”, dijo la joven, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato.