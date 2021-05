Joss Favela se conecta con su yo interior

Tijuana, BC.- Tener 30 años, es ahora un momento clave para el cantautor Joss Favela, tres décadas en las que siente que está más conectado que nunca con su yo interior.

“Fue un cambio para mi súper radical cumplir treinta años, y no lo digo con añoranza de volver a tener veinte, aprendí mucho al contrario, y fue durante este proceso de pandemia”, destacó en entrevista virtual.

El originario de Caitime, Sinaloa, recalcó que junto a esa celebración llega su tercer disco “Llegando al rancho”, un material que abre una puerta a una nueva etapa como autor, cantante y persona.

“Cosas que antes no me importaban, ahora sí, y las que antes me importaban no, así que dicen bienvenido a los treinta con eso, y eso me ha hecho valorar muchas cosas”, puntualizó.

Joss Favela hace promoción virtual

Favela, es un hombre de rancho, se le ve por sus historias en Instagram, pero lo confirma al hablar con añoranza de su casa, ahora que está en México haciendo promoción virtual.

“Cuando llego ahí (rancho), reconecto con la persona, conmigo, y no es por para empezar no soy Joss Favela, me dicen José Alberto y a mi apá no le importa que si estoy en una entrevista o se vendan disco.

“Mi ama igual, me regaña por las mismas cosas, esas cosas que me traen a mi núcleo, y siento que vuelvo a conectar y es la esencia del rancho”, indicó, “Y cuando siento que estoy muy alejado de ahí siento que me empiezo a secar”.

Qué significó el confinamiento

Reconoce que fue una montaña rusa de emociones estar en confinamiento, donde hubo momentos que no escribía o escribía mucho, o le dedicó mucho tiempo a los caballos, relativamente le fue bien con el Covid, a él y su familia al padecerlo.

“Es un poco del resumen de lo que he vivido en esta pandemia, pero si me ha hecho crecer como artista”, detalló el cantautor de "Tu y yo".

Y es así que llega el tercer material discográfico para SONY Music que incluye en este material 13 temas de amor, 8 canciones inéditas, y un dueto con Jessi Uribe titulado “El alumno”.

Del álbum ya se lanzaron los sencillos “Te dije”, “Ya no quiero andar Contigo”, “Tú y yo”, “Alguien especial” y “Tu adiós como tequila”.

Favela afirma que este nuevo disco lo disfrutó mucho en su proceso, donde ya le recargó las ganas, la intuición y el sentimiento.

A detalle

Joss Favela

Cantautor

30 años

Disco: “Llegando al rancho”

Sello: SONY Music