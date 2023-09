Josh Seiter ingresa en un centro de salud mental luego de un informe de muerte falso

Josh Seiter, ex concursante de The Bachelorette, anunció que ingresará en un centro de salud mental después de un informe de muerte en su cuenta de Instagram que salió a desmentir horas después, diciendo que se trataba de un hackeo a su cuenta,

Seiter compartió que después del anunció falso de su muerte ha recibido cientos de mensajes de odio y acoso relacionados con el hackeo de cuenta, motivo por el cual decidió desconectarse de las redes y internarse en un centro de bienestar para tratar su salud mental.

"Me gustaría ser más fuerte, pero no puedo soportar más y me desconectaré de las redes sociales para siempre y me internaré en un centro de bienestar para intentar controlar de algún modo mi salud mental", continuó. "Perderé mi teléfono en la próxima hora. Los amo a todos. Para las personas que me envían amenazas de muerte, ustedes ganan".