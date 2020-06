José Ron y Jessica Díaz seguirán siendo amigos

Hace unos días la actriz y cantante Jessica Díaz desató rumores de la relación con José Ron, después de que eliminará varias fotografías de su cuenta oficial de Instagram en las cuales aparecía con el actor.

A pesar de que Jessica aseguró que no había terminado con él y que solo eran rumores, días después la ahora expareja hizo un "live" en Instagram y confirmó el fin de su relación.

Sin embargo ambos expresaron que continúan llevándose muy bien, incluso seguirán llamándose por su apodo de cariño, "conejito" y "conejita".

"Se empezaron a inventar muchas cosas así que mejor el conejo (José) y yo decidimos hacer este en vivo para hacerlo juntos, por el amor y respeto que le tenemos a ustedes y ahora tenemos una amistad y nos llevamos increíble", expresó Jessica.

Tanto Díaz como Ron expresaron tener una amistad muy buena, comentaron que durante su relación se hicieron la promesa de volver hacer amigos y la están cumpliendo.

"Nos llevamos muy bien, hay una amistad de tiempo atrás y también quisimos y decidimos que lo más importante era mantener la amistad, intentamos, arriesgamos, pero si como pareja no funcionamos, la amistad siempre la vamos a conservar porque es muy valiosa", agregó protagonista de "Ringo".

Después del rompimiento, Jessica publicó una reflexión en Instagram en la que confiesa lo bien que se siente con las decisiones que ha tomado últimamente, y recomienda soltar aquello que no te da paz:

Hablemos desde el. Hoy amanecí con una sensación tan tan pero taaaan bonita, que quiero compartírtela... me siento bendecida, me siento feliz, me cache? sonriendo y bailando en la cocina preparándome el café antes de entrenar, ando toda happy cantando y trabajando en lo que viene y bueno tengo esta sensación de "gratitud" por TODO lo que esta? ocurriendo en mi vida y por "como" está ocurriendo. En esta pandemia he estado muy cerca de mi familia (ahí comencé mi cuarentena) y de Dios y a él le pedí que tomara el control de algunos asuntitos que no me daban 100% plenitud y paz pero que no sabía que hacer... días después cómo arte de magia obtuve respuestas (no es broma, fue como arte de magia) de que hasta me reí y dije: "es Dios que nunca me suelta" . Sólo te quiero inspirar a que con toda la humildad reconozcas cuando no tienes el control de ciertas cosas que te suceden, arrodíllate, declárate incompetente y Él hará el resto. Hoy estoy sonriendo como mensa mientras escribo esto y siento una paz que no la cambio por NADAAAAAAAAA". Algo que he aprendido en años es que: "si te quita tu paz, ahí no es". Ya bastante jodido esta? el mundo como para complicarnos con nuestra existencia pura, venimos a ser felices, a sonreír, a disfrutar y a estar en PAZ.

José Ron subió una foto a su Instagram en la cual se encuentra en una alberca con parte del elenco de la nueva producción titulada "Te doy la vida", en donde se ven muy alegres festejando el regreso de las grabaciones después de la pausa obligatoria que hicieron por el Covid-19.