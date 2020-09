José Ron pone en duda su regreso a las telenovelas junto a Ariadne Díaz

Ciudad de México.- José Ron sorprendió al declarar que a pesar de haber sido confirmado para protagonizar la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” junto a su ex Ariadne Díaz, para él hasta este momento no se ha concretado nada al respecto.

Aunque muchos de sus seguidores y los de Ariadne Díaz ya soñaban con verlos nuevamente juntos, todo indica que Ron no ha dado su brazo a torcer del todo, y así lo confesó en entrevista para el programa “El Gordo y la Flaca” al declarar: “de eso no hay nada seguro, no hay nada confirmado”.

De la misma manera, el histrión se mostró cauteloso ante todos los comentarios que han surgido sobre este proyecto que lo volvería a unir con su ex pareja. “Me he mantenido yo también como que al margen y en mis redes sociales yo no he dicho nada, pero vamos a ver qué pasa más adelante”, agregó.

Tras haber protagonizado juntos “La Mujer del vendaval” en 2012 y luego de su sonado romance, todo indicaba que los actores habían terminado su relación como buenos amigos, aunque estas declaraciones del artista dejan en duda si será por su ex u otro motivo el que hasta ahora impide que José confirme su regreso a las telenovelas.