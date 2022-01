José Ron habla de posible boda con Luciana Sismondi

Ciudad de México.- El actor José Ron reveló que se considera un hombre muy enamorado y comprometido con la relación que tiene con Luciana Sismondi, por lo que considera llegar con ella al altar este 2022.

Eso no le tengo miedo, no, claro que me encantaría formar una familia, formalizar todo lo que quieras, tengo en mi vida una maravillosa mujer”