¿José Ron considera abrir cuenta en OnlyFans? 

MÉXICO.- El famoso actor mexicano, José Ron, se ha convertido en uno de los galanes más solicitados para protagonizar telenovelas, esto debido a su desempeño al lograr conexiones profundas con sus conquistas televisivas.

Sin embargo, con su novela estelar más reciente al lado de su co-protagonista Carolina Miranda, ‘La mujer del diablo’ (producida por Vix+), Ron ha tenido que salir de su zona de confort, debido a que será su primera vez al grabar escenas eróticas

En una entrevista al actor, se le preguntó al respecto y esto fue lo que respondió: "Yo si estaba nervioso... de hecho, le dije a Caro: ‘¿puedes creer que es la primera vez que voy a hacer ese tipo de escenas?’, no lo podía creer ella porque en la televisión todo es súper tranquilo... La sábana se queda acá [señala dónde] y abajo traes pants”

El actor se mostró emocionado respecto a esta novela, revelando que la telenovela tiene mucho qué ofrecer: “Quedaron escenas bien padres, bien padres. Va a ver de todo, tienen que ver todo lo que pase. De todo se va a ver”

Cada vez son más los famosos que abren cuenta en OnlyFans, por lo cual, al atreverse a grabar escenas eróticas en televisión, la pregunta sin duda surgió en la entrevista.

Al preguntarle, señalando que era una buena opción para obtener ingresos extra, José Ron respondió entre risas:

No, eso no. Mejor me pongo a sacar música con mi banda y ya”.