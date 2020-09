José Ron afirma que vio un ovni

“Acabo de ver un ovni!!! Y es neta!!! Es real!! No mames”, escribió José Ron en su cuenta de Twitter.

El actor de “Te doy la vida”, abrió ventana en sus historias de Instagram, donde explica sorprendido de lo que sus ojos fueron testigos.

“hola qué tal buenos días, sé que muchos no me va a creer y seguramente va a decir y este wey qué pedo, pero como hoy les puse en la madrugada en un tuit y nadie me puede decir lo contrario, porque me tocó, porque me consta, porque lo vi con mis propios ojos, me tocó ver un ovni, me tocó ver como se movía”, compartió en Instagram.

En los comentarios a esta noticia, los seguidores de Ron, comenzaron a compartirle sus experiencias similares.