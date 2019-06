José Manuel Figueroa ''le tuvo miedo a Maribel Guardia'' y canceló presentación

José Manuel Figueroa canceló su participación en el Carnaval de Carolina del Norte al enterarse que habían incluido a Maribel Guardia dentro del evento.

Simplemente me dijeron: no se quiso subir al avión, me enseñaron unos mensajes de texto donde decía que pues que no venía porque no le parecía buena onda que invitáramos a Maribel Guardia, entonces nosotros dijimos pues ¿Qué onda?, a mi me sorprendió porque yo quiero decirle a José Manuel que lo admiro, lo respeto y lo sabe y que el cariño que le tengo no me lo va a quitar nunca, pero si que el amor no me quita el conocimiento hermano, con todo el perdón del mundo, pues la verdad es que la regaste porque dejaste plantado una vez más porque es la segunda vez que lo hace con vuelos de primera, todo mundo dice que le tuviste miedo a Maribel Guardia. Comentó el organizador del evento.