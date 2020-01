Jose Manuel Figueroa envía contundente mensaje a ex esposa de su hermano

Rehana, quien fuera esposa de Juan Sebastian Figueroa, hijo de Joan Sebastián asesinado en el 2010 a las afuera de un bar en Cuernavaca, declaro hace unas semanas que a partir de la muerte de su suegro, la ayuda económica que recibía cada mes termino y que esto provoco que ella y sus hijos vivan en la absoluta miseria. La viuda hizo responsable a José Manuel Figueroa de esta situación a lo que el cantante respondió.

“Ella es una mujer que debe de dejar la fiesta, dedicarse más a sus hijos, creo que es una mujer que mi padre sin obligación, o mas bien la única obligación que mi padre tenía para darle y ayudarle, era la cantidad que le daba al mes de 3500 dólares al mes. Era por obligación que tenía moral, digamos, por el amor que le tenía a mi hermano Sebastian.

Si ella no supo, vendió la casa de mi hermano Sebastian, ya se la acabó y ya se acabó los carros de mi hermano y las joyas que pudo haberle dejado mi hermano y más aparte lo que mi padre la apoyó y si ella no trabaja no hay cantidad...te acabas la herencia que te den.

Rehana comentó que debido a que ella y sus tres hijos no tienen dinero, ha tenido que llevar a vivir a sus hijos a albergues de gente sin hogar, situación que para José Manuel, tiene una causa.

“Yo no tengo contacto con ella. Yo la única vez que tuve contacto con ella fue después de que murió mi hermano, que tuvimos el problema, que no le pudimos repartir las cosas como ella quería y lo único que le recomendé fue: Deja las drogas, consigue un trabajo, entonces no sé qué hizo con el dinero, no sé qué logró, no sé qué no logró, no sé en qué trabaja, me queda claro que vive una vida como si fuera una chamaquita de 23, 24 años, en la fiesta, echando relajo como si no tuviera responsabilidades fuertes ¿no?".

Por último, en entrevista para El Gordo y la Flaca, José Manuel, envió un mensaje a su tío Federico con quien no tiene relación desde la muerte de su padre, y quien desde su punto de vista está detrás de todo esto.

Definitivamente me queda claro que tiene mucha relación con mi tío Federico. Federico llegaba a ganar hasta un 40% de lo que ganaba Joan Sebastian, entonces si haces las sumas, Federico quedó muy rico y tiene mucho contacto con él, si Federico está tan preocupado por sus sobrinos, ahora o después de haber...¿cuántos años ?… 9 años, después de 9 años se preocupa tanto, digo, yo creo que él les puede ayudar y más si tiene contacto con ellos y más si siente por lo sobrinos de su sobrino Sebastian, que los ayude”.

Hasta el momento Rehana no ha respondido al respecto y a 4 años de la muerte de Joan Sebastian continúa pendiente la lectura del testamento.