José Manuel Figueroa acepta que ya maduró

Mazatlán, Sin.- A José Manuel Figueroa se le conoce además de su talento musical, como un hombre de carácter que en el pasado se le señaló por su comportamiento agresivo.

Pero el hijo del fallecido Joan Sebastian reconoció que la madurez le ha permitido mermar esa actitud hoy en día y está respuesta la dio por el tema que trae en jaque a Pablo Montero, luego de que éste fue agresivo con una reportera.

El carácter que llevo es el que me llevo a forjarme, no me arrepiento de mi carácter ni me avergüenzo”, puntualizó el intérprete.