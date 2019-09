José José un Príncipe en la pantalla grande

Hablar de José Rómulo Sosa Ortiz en el cine para muchos no dice nada, pero cuando se le cambia a su nombre artístico de José José, la cosa cambia, y es que no sólo en la música brilló sino que también lo hizo en la pantalla grande mexicana y eso que no tenía tablas en la actuación.



Con seis películas, el cantante que falleció este sábado a los 71 años de edad tuvo la oportunidad de experimentar lo que es filmar y es por eso que aquí decimos cuáles fueron:



"Un sueño de amor" (1971)

El director Rubén Galindo llama a José José para que fuera su actor principal en la historia de un hombre educado que vive atormentado por un recuerdo y conoce a una joven ciega de la que se enamora y pronto se casa. Ahí el cineasta junta a Verónica Castro, Sasha Montenegro y Marco Antonio Campos "Viruta" para que acompañen al cantante.



"La carrera del millón" (1974)

Nuevamente Rubén Galindo llama al "Príncipe de la canción" para que sea uno de los dos hermanos millonarios que apuestan en una carrera el futuro de su sobrina Nuria: aquel piloto que gane el rally se casará con su sobrina. El intérprete de "Lo pasado, pasado" y "La nave del olvido" compartió escenas con Fernando Luján, Nubia Martí, Carlos Monden, Guillermo Orea y Roberto "Flaco" Guzmán.



"Gavilán o Paloma" (1985)

Alfredo Gurrola dirigió a José José en lo que fue su biografía, ya que el intérprete de "El triste" y "Amar y querer" recreó lo que vivió como una estrella en el canto quien es deslumbrado por la fama, el dinero y los placeres de la vida que al final lo hacen tocar fondo. En esta cinta fue Christian Bach quien se enamora, pero también lo padeció. La actriz interpretó a Anel Noroña. Dicha cinta tuvo un costo de 50 millones de viejos pesos y fue producido por Carlos Amador.



"Siempre en Domingo" (1984)

La cinta llamada como el programa más famoso de variedades en la televisión mexicana por los 70 y 80 que fue conducido por Raúl Velasco fue dirigida por René Cardona Jr. quien contó la historia de un bebé que es abandonado en un estudio de televisión, y son los televidentes los que ayudan buscar a sus padres. Aunque el cantante no tiene el protagónico de la cinta sí hace una aparición especial como sus compañeros como Lupita D'Alessio, Yuri, Luis Miguel y no podía faltar el conductor y cabeza del programa dominical musical.



"Sabor a mí" (1988)

La historia trata de un estudiante de ingeniería, quien abandona sus estudios para seguir su sueño de ser cantante, sin embargo antes de ser reconocido muere en un accidente. José José regresa a la pantalla grande, pero ahora de la mano del director René Cardona Jr., para contar la historia de Álvaro Carrillo compositor mexicano que no tuvo la oportunidad de disfrutar las mieles de la fama. En el reparto se encontraban Jorge Ortiz de Pinedo, Carmen Salinas, Angélica Aragón, Gustavo Rojo, entre otros.



"Perdóname todo" (1995)

Una vez más José José tiene que interpretar el papel de un alcohólico que se dedica a componer y que se enamora de quien es su intérprete; ella le ayuda a dejar la bebida, pero cuando llega la fama todo cambia y regresa al vicio. Alejandra Ávalos, quien hace su debut en el cine, Arturo Beristain, Sergio Jiménes y Claudio Brook fueron el reparto dirigido por Raúl Araiza.