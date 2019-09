José José se fue distanciado de sus hijos mayores

La relación entre los hijos mayores de José José y el cantante nunca se pudo recuperar, al grado que su primogénito no se había enterado del fallecimiento de su padre hasta que lo escuchó por parte de los medios de comunicación.



Eso quedó demostrado cuando EL UNIVERSAL tuvo contacto con Joel para saber más acerca de la muerte del intérprete de "Almohada", aunque cuando el contacto se dio, el también cantante desconocía que su padre había fallecido.



"La verdad yo no creo que eso (la muerte de su padre) sea cierto, yo ahora estoy trabajando y simplemente no creo que eso sea verdad", dijo a este diario.



No obstante, horas más tarde el actor dedicó un emotivo mensaje de despedida a su papá a través de sus redes sociales, cuando la noticia sobre la muerte del ícono mexicano ya estaba confirmada.



Esto sólo es una muestra de la gran distancia que hubo los últimos años entre los hijos mayores y José José, una separación que ellos señalaron en diversas ocasiones, tiene más de 20 años que se dio.



Aunque José Joel y Marysol Sosa confiaban en ver a su padre José José, ese encuentro nunca llegó.



Tras la partida del intérprete de "El amar y el querer" y "Lo que no fue no será" a Miami, la distancia entre éste y sus hijos mayores se acrecentó y una guerra entre Joel y Marisol con la familia de su padre comenzó.



La disputa entre ambas partes, lejos de calmarse, en los últimos meses de vida de "El Príncipe", aumentó. Todo inició en febrero de 2018 cuando José José fue trasladado de la Ciudad de México a Miami, Florida, para continuar con su recuperación después de enfrentar un cáncer de páncreas.



Desde ese momento José? Joel y Marysol Sosa, fruto de su matrimonio con Anel, señalaron que estaban en desacuerdo con la decisión, de llevarse a su padre a Estados Unidos, la cual fue tomada por su media hermana Sarita junto con la esposa de su padre, Sara Salazar.



Aunque en un inicio se acusó a Salazar de querer matar a el cantante, ella detalló que nunca intento? asesinar a su esposo suministrándole veneno de ratas, como José? Joel aseguro? en una entrevista.



En ese momento Salazar defendio? a su hija Sarita de las acusaciones que han hecho en su contra. Sin embargo desde su llegada a Miami pocas veces se le vio públicamente. José Joel comentó que la distancia entre ellos comenzó desde que su padre se casó Sara, ya que la cubana aseguraba que los hijos mayores del cantante hablaban mal de ella.



En noviembre de 2018, José Joel fue a Miami a visitar a su padre para saber sobre su estado de salud, luego de que él no le contestara las llamadas telefónicas que le hacía.



La sorpresa de Joel fue que no pudo ver a su papá, ya que no lo dejaron pasar y dijo que fue el propio "Príncipe de la canción" quien le mandó decir que se fuera, que no era bienvenido en su casa y que no lo quería ver.



A su regreso a México, el primogénito del cantante detalló que no quiso insistir en entrar a la casa de su padre, ya que lo habían amenazado con llamar a la policía si no se iba y podría ir a dar a la cárcel.



Sin embargo, explicó que una oficial entró a la casa del "Príncipe" y pudo ver al cantante, quien le dijo a Joel que vio a su padre sentado en una silla, muy delgado y muy cansado.



Días después, el joven a través de sus redes sociales explicó que estuvo peleado con su padre durante dos años, ya que José José le declaró la guerra, pero un día decidió viajar otra vez a Miami y logró platicar con su padre, se pidieron perdón e hicieron las paces; esto fue en 2008.