José José pidió apoyo para que Sarita hiciera carrera musical

MONTERREY, NL.-El productor Rudy Pérez, quien ha trabajado con figuras como Luis Miguel, Christina Aguilera, Julio Iglesias y Jennifer Lopez, dijo que José José tenía interés en que su hija Sarita hiciera carrera musical.



El fundador de Premios La Musa, que en su próxima edición el 24 de octubre rendirá tributo al Príncipe de la Canción y lo reconocerá con el Premio Leyenda en Vida, relató el encuentro que tuvo con el ídolo.



La junta directiva de nominaciones para elegir a los posibles nominados es en enero, ahí decidimos honrar a José José que todavía lo teníamos en vida y pensamos 'qué lindo sería tenerlo en persona y aplaudirlo en el escenario'", contó el también compositor.



"Un mes después él vino a mi casa... Cenamos. Cuando le di la noticia que él había sido elegido para este homenaje, no te puedo explicar su sentir y las lágrimas que se le salían. Estaba feliz".

Fue en ese encuentro cuando el artista fallecido el pasado 28 de septiembre le mencionó el apoyo a Sarita.



"Esa noche él me abrazó y cuando se despedía me dijo: 'Rudy, quiero ayudar a mi hija Sarita. Mi hija canta muy bonito, quisiera que ella tuviera una carrera, de verdad, ayúdame'", recordó Pérez.



"Yo le dije 'mira, Pepe, sabes que lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer, por favor'. Después me dijo que le estaban preparando unos demos, unas maquetas, y me dijo que las iba a enviar".



Pero nunca más supo de él. A los tres meses de ese encuentro, la organización de Premios La Musa recibió una llamada desalentadora de Sarita, en la que informaba que la salud de su papá se había agravado.



Pérez desmintió que está ya en planes de producir un disco a Sarita.



"Yo ni me he reunido con Sarita... No he podido hablar con José Joel y con Marysol. Ya les mandé un mensaje personalmente, porque a veces estoy viajando, para decirles que están invitados a La Musa Award para honrar a su padre", indicó.