José José desaprobó escenas para su bioserie: Jorge Jiménez

Hacer la bioserie de José José para la cadena Telemundo tuvo sus complicaciones, pues a veces se tuvieron que rehacer escenas y quitar otras, por la desaprobación del cantante.



Jorge Jiménez, escritor de la serie, recuerda que "El Príncipe de la Canción" tenía la facultad de quitar cosas si es que no le satisfacían o faltaba a su verdad.



Una de ellas fue por una licencia que se tomó el director de poner una escena en donde el cantante se daba un "pericazo" con cocaína durante una presentación en el Teatro Blanquita.



"En el guión estaba que José llegaba al Blanquita y estaba borrachísimo y el del teatro le dice no manches; entonces está él con su pareja, le dice que lo va a poner bien, le da un paquete, José se mete al baño y sale entero.



"Cuando José vio el capítulo dice: ¡no, por favor párale ahí! El director había puesto el pericazo y dice preguntó por qué lo habían puesto. Dijo que había ido borracho, se metía cosas, pero la cocaína lo hacía en privado, nunca en público, era un dandy. Que sería un borracho, pero tenía respeto y nunca se le vio en la calle, siempre estaba con su escuadrón de la muerte, que eran taxistas", refiere Jiménez.



A veces, agrega el también actor de CSI y And starring Pancho Villa as himself, el cantante solicitaba retirar cosas, aunque las hubiera dicho.



"Decía, por ejemplo, si lo cuento, la familia de esta persona va a preguntar qué onda. A mí como actor también me pasó, sabía yo que el sábado lo tenía libre y de pronto era que tenía que ir por los cambios. Yo de broma ya le decía: paisano, no hagas esto", recuerda divertido.



José José y Jiménez se conocieron en 2009 cuando estaba el proyecto de hacer un filme sobre el primero. Dos años después Jiménez fue elegido por el intérprete de "El triste" para escribir la serie que terminó siendo de 80 episodios.

"Y decíamos, esto va para la serie, esto para una película y así", narra.