José José dejó vídeo desmintiendo a Manuel José: Anel

Anel Noreña le responde al supuesto hijo del fallecido José José, Manuel José, quien asegura que la prueba de ADN que se realizó hace unos años para sabes sí es hijo o no del príncipe de la canción, fue manipulada.

“Manuel José, que quede claro, no es de la familia”, comentó.

La ex esposa del cantante afirmó que José José dejó un vídeo para su supuesto hijo en donde le dice que no es su padre.

“Si él se va en contra de la palabra de José, él está verdaderamente usurpando el lugar del hijo de José”, mencionó.

Además Anel le mandó un mensaje al cantante, pidiéndole que deje de insistir y evadir la verdad.

No, no es tu papá y dejó un vídeo específicamente diciendolo mi amor, ya se te dijo que si no estabas a gusto con lo del ADN, vayas y demandes al laboratorio, tampoco has ido, insistes, insistes, insistes, pero no, es una realidad y la tienes que aceptar ‘mijo’, porque sino es irte contra la palabra de José y José ya murió”, agregó.