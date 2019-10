José Joel y Marysol esperan reunirse con Sarita esta noche para saber el paradero de José José

MIAMI.-José Joel y Marysol dijeron que esperan que esta noche se reúnan con Sarita Sosa, la hija menor de José José.

En una conferencia de prensa desde Miami, los hijos mayores de “El Príncipe de la Canción”, informaron que esta noche se reunirán a las 19:00 horas.

Esto con el fin de saber dónde está el cuerpo del astro de la música que falleció a los 71 años de edad el día sábado.

"(Reunión con Sarita en el Consulado) será para poder hablar, no hemos sabido nada de nuestro padre, sí la escuché para recibir que papá había fallecido, aquí estamos, aquí seguimos, sin saber nada de Sarita hija, de Sarita mamá, de la gente que rodea", dijo José Joel ante las cámaras.

Asimismo, dijo que han ido con varias autoridades de Miami para que les den razones del paradero del cadáver y no han tenido respuestas.

Por otro lado, tanto Marysol como José Joel, negaron que la disputa en torno a la muerte de su padre corresponda a una querella por los derechos sobre su trabajo, pues, subrayaron, El Príncipe de la Canción fue un intérprete, no compositor.

José José es intérprete, es un gran intérprete, él tiene 500 éxitos, sus regalías no son... por supuesto que funcionan para una persona que no trabaja, pero no son regalías como las de Juan Gabriel o Joan Sebastian", dijo el hijo mayor del cantante.