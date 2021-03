José Joel le responde a Sarita Sosa y reafirma que se llevó a su José José por dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- La batalla entre los hijos de José José parece no tener fin, a más de un año de su fallecimiento el 28 de septiembre de 2019.

Fue hace poco que Sarita Sosa, su hija menor, reveló que perdonaría todas las acciones de sus hermanos, pero que no se dejaría pisotear por ellos. Además, agregó que ella se llevó a su padre de México a Estados Unidos, porque supuestamente en su País natal no recibía los cuidados necesarios.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Estas declaraciones no fueron del agrado de José Joel, primogénito de José José y Anel Noreña, quien respondió a las acusaciones de su media hermana.

El joven negó que su padre no fuese bien atendido en México e incluso dijo que Sarita se lo llevó sólo para sacarle dinero sin la intervención de sus hermanos mayores.

Cómo se le ocurre a la niña salir a decir ‘Mi papá llegó muy mal y no tenía tratamiento’. Por favor, no tenía ni seguro médico en Estados Unidos. Aquí lo teníamos como rey. […] Se lo llevó para firmar”, señaló el hijo del cantante a "Sale el Sol".

Marysol Sosa tampoco se quedó callada y también respondió a los comentarios de su media hermana, afirmando estar harta de los conflictos con ella.

“Una mentira más que sale a decir Sarita”, comentó sobre las declaraciones de la también hija de Sara Salazar.

“Ella empieza a hablar de un papá que no era mi papá. Mi papá era puro honor, puro respeto. Empieza a hablar de un señor que de antemano ya no está aquí. Eso me parece muy injusto”, dijo Marysol a Eden Dorantes.