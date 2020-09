José Joel habla del proceso legal en contra de su hermana Sarita Sosa: “Estamos frenados”

CIUDAD DE MÉXICO.- José Joel, hijo mayor de José José, reveló que a un año del deceso del “Príncipe de la Canción”, las diferencias con su hermana menor continúan y dio detalles del proceso legal que tanto él como su hermana Marysol Sosa entablaron contra ella.

“Hay muchas cosas que se tienen que resolver, se sabe… se dice… que hay un miedo, que algo hicieron, que algo pasó, por qué no pudimos llegar al cuerpo, por qué no se pudo hacer una autopsia, por qué insistieron en incinerarlo y no pudimos estar en la cremación, algo paso…”, comentó José Joel en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al ser cuestionado sobre en qué parte va este proceso legal, el primogénito del cantante dijo: “Estamos frenados, esa es la realidad, perdónenme, les quisiera decir más, pero esa es la realidad, o sea justamente creo que hoy, fíjate que grande es Dios, creo que hoy justamente abren juzgados, ya los abogados empiezan a reactivarse… se empezó con lo que todo mundo sabe, qué hicieron con José José, por qué dejaron que mi papá muriera de tal manera, se dice que era un hospicio, se dice que completamente desahuciado, se dice que no había seguro médico, que el dinero que había se lo gastaron en tonterías cuando aquí lo teníamos como rey…”.

Finalmente, y asegurando que ellos no tienen conocimiento de un posible testamento hecho por su padre, José Joel reveló lo que incluye su demanda contra Sara Sosa.

“Lo que necesitamos es podernos sentar con estas gentes, para que de manera clara no solamente a nosotros, sino a todo el continente, nos digan qué hicieron con mi papá, por qué se lo llevó como se lo llevó… de aquí se fue sin cáncer ya lo estábamos curando, mi papá murió de deshidratación, de depresión, de muchas cosas, pero no de cáncer”, sentenció.