José Joel exige autopsia de su padre José José

José Joel sigue manifestando su descontento con la forma de proceder de su media hermana Sara Sosa, luego de que la joven siga sin darle razón del paradero del cuerpo de su padre, José José, a casi 48 horas de su muerte.

En entrevista para el programa Hoy, José Joel manifestó: “Seguíamos queriendo darle el beneficio de la duda esperando que hiciera lo correcto, sabemos cómo se llevó a nuestro José José de México, sabemos en qué calidad de vida lo tenía, y ayer quedó más que confirmado, es de veras de no creerse como esta niña está pensando que lo que está haciendo va a tener algún beneficio para ella, para su gente y para su carrera”.

Posteriormente, agregó: “Nosotros estamos con la sana intención de ver el cuerpo de nuestro padre, porque entendemos que si no hay un acta de defunción el señor puede seguir vivo, necesitamos saber cómo murió, porque a estas alturas no sabemos cómo murió (…), ayer fue un día muy pesado, muy largo para nosotros, hoy estamos amaneciendo con ustedes para decirles que seguimos en la imperiosa necesidad de ver el cuerpo físico de nuestro padre e inmediatamente después de saber cuáles fueron las causas de su muerte y de ahí ver la manera de podérnoslo llevar a nuestro México”.

Asegurando que hasta ese momento Sara Sosa no le respondía ninguna llamada para reunirse o darle datos exactos de dónde está el cuerpo del “Príncipe de la canción”, el también cantante sentenció: “esta niña no tiene la más remota idea de lo que está pasando, estas personas no alcanzan a entender cuál es la grandeza de nuestro José José, deja tu lo familiar, lo artístico, estamos en la imperiosa necesidad de exigir una necropsia, de saber qué pasó, de qué murió, eso es lo que estamos procurando”.

Debido a toda la incertidumbre que gira en tornó a los últimos años de vida de cantante y tras el hermetismo de los lugares donde supuestamente estuvo antes y horas después de morir, José Joel subrayó: “por ende se empiezan a despertar otras dudas, de homicidio, de cosas horribles, por eso ya estamos en la necesidad de exigir y de saber a través de una autopsia, de una necropsia, lo que pasó con mi padre”.