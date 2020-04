José Joel duda que se puedan exhumar las cenizas de José José

A pesar de que Anel Noreña confirmó que en breve se exhumarían las cenizas de su ex esposo José José, el que ha puesto en duda el dicho de su madre es José Joel.

El primogénito del “Príncipe de la Canción”, reveló en entrevista para el programa Sale el Sol, que a pesar de que si tienen una esperanza de que puedan analizarse los restos de su famoso padre, esta noticia todavía no es algo que puedan confirmar del todo.

“Estamos apenas viendo la posibilidad de que algo se pueda hacer, no te puedo decir nada más, esta noticia está muy fresca, de hecho, creo que hasta se chorreó tantito, porque te repito, es algo que apenas está llegando a nuestras trincheras", dijo.

"Para ver si se puede, si no se puede, lo que te puedo decir es que al día de hoy, nosotros estamos basando nuestra demanda en hechos, testimoniales, en pruebas fehacientes que si tenemos, con las que sí contamos, hay mucha gente que sabe muchas cosas y está construyendo todo lo que en su momento vamos a presentar, y de repente surge esta posibilidad, que si bien mi mami se entusiasmó de más o se ilusiona de más, o llegan y le dicen de más pues es algo que apenas estamos vislumbrando, ver si es una realidad, si se puede hacer así pues ya les iremos informando”.

Recordando que en este momento todo está detenido por la contingencia sanitaria que se vive en el mundo, José Joel espera que para el mes de mayo pueda seguir con el proceso de demanda en contra de su hermana Sara Sosa, además de conocer a detalle si podrán exhumar las cenizas del “Príncipe de la Canción”.

Yo lo he comentado, yo no quiero estar en una batalla legal 6 o 7 años porque no vale la pena, nos estamos yendo muy despacito".

"Lo que estamos procurando presentar son hechos fehacientes a todo lo que ha pasado, a cómo se dio la situación, pero si ahora hablamos de que podemos agarrar un pedacito de ceniza y de ahí sacar todo un caso, pues sería maravilloso, pero yo hasta donde me quedé, es que la gente crema a alguien para que no haya pruebas de nada, por eso no se nos permitió el cuerpo, por eso lo cremaron como lo cremaron, por eso todo el circo que se hizo, entonces ojalá, vamos a dejarlo así, ojalá y si haya un dejo de esperanza en la posibilidad de que a través de las cenizas de mi papá se pueda lograr algo”.

Por último, ante la duda de que parte de las cenizas de José José se encuentren enterradas en un panteón de la Ciudad de México, el primogénito del cantante manifestó: “Y si esto se da así, pues primeramente Dios que las cenizas de mi padre sí estén enterradas en México, y de no ser así, pues esto se va a armar gigantesco otra vez, te repito, todo está ahorita en veremos, no se sabe”.