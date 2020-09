José Joel dispuesto a darle sus dos o tres ‘cachetadas guajoloteras’ a Brian Fanier por ‘vivo’

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante José Joel está dispuesto a darle dos o tres ‘cachetadas guajoloteras chidas’ a Brian Fanier Álvarez, por mantenerse en el dicho que es hijo de José José.

El hijo del príncipe de la canción, durante una entrevista en el programa De Primera Mano, señaló que si hubiera conocido a Manuel José como un imitador o cantante, sin querer pasarse de ‘vivo’, le hubiera dado hasta la bienvenida al País.

Sin embargo, indicó que debido a que el joven ha insistido en decir que José José era su padre, a pesar de que la prueba de ADN resultó falsa, ahora está dispuesto a darle unas ‘cachetadas guajoloteras chidas’ bien dadas.



Una cosa es andarle jugando al vivo y otra cosa es andar opinando. Yo no me lo he topado, yo no conozco al Brian, y si en su momento lo hubiera conocido, le digo bienvenido ‘pá’ mucho gusto, cántale, dale, pero ya después de todo lo que ha hecho, le doy sus dos o tres ‘cachetadas guajoloteras chidas’ bien dadas, externó.

Su madre, Anel Noreña, aclaró que Manuel José es un imitador, no un cantante, pues no hace otra cosa más que imitar a su ex esposo, el extinto José José.

Resaltó que en la familia Sosa, solo hay cuatro descendientes, los tres hijos de José José: José Joel, Marysol y Sarita, y un hijo de Gonzalo, ell hermano mayor de la familia Sosa Ortiz.