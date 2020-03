José Eduardo regresa a la pantalla chica con Renta Congelada

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras su participación en La Parodia, José Eduardo Derbez regresará a la pantalla chica con un nuevo personaje en la tercera temporada de Renta Congelada.



"Trabajar con Paty (Manterola), (Rodrigo) Murray, Faisy y Harold (Azuara) ha sido algo increíble, desde que me lo planteó Pedro (Ortiz de Pinedo) me emocioné muchísimo, tuvimos varias lecturas y estoy muy feliz de estar aquí", expresó Derbez.



Ejerciendo en el género de la comedia, al igual que su padre, Eugenio Derbez, para el actor no es nuevo que la gente los compare, por lo que prefiere enfocarse en sus propios logros.



"Siempre habrá comparaciones, ya no se puede hacer mucho. Yo siempre haré mi trabajo lo mejor que pueda y le echaré muchísimas ganas para seguir haciéndolo.



"Como diría mi Sarita 'mojarra enjabonada, que se resbale todo', recibir nada más lo bueno y seguir adelante", puntualizó.



Pero confesó que para su rol como 'Nico' sí tuvo que agarrarse del ejemplo de uno de los miembros de su familia y aprender a ser codo.



"Es un personaje muy chistoso porque es muy codo, luego platico quién de mi familia es así, entonces traigo buena escuela", compartió entre risas, sin confesar de quién se trataba.



"Quiere ahorrar todo y su esposa Sam tiene este tic de la limpieza, entonces es una combinación muy padre de los dos y muy divertida, lo estoy disfrutando muchísimo", agregó.



Y, de paso, desmintió que la relación entre su hermana Aislinn y el actor Mauricio Ochmann esté dañada.



Me llegó el rumor de que la gente decía que no estaban juntos porque no subían fotos, pero eso es una tontería, mi mamá no sube muchas fotos con su marido y están juntos y felices".