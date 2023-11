José Eduardo reacciona a posibilidad de que su madre se mude a Noruega Omar Fayad

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez sigue enfrentando los cuestionamientos sobre el matrimonio de su madre, pues luego de rumorearse una posible separación entre Victoria Ruffo y Omar Fayad, ahora se informó que el político fue propuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser nombrado embajador en Noruega.

Ante este escenario, Derbez fue interrogado por la prensa para conocer la posibilidad de que su famosa mamá abandone México y se vaya a vivir con su marido al país europeo.

No, no he hablado con ninguno de los dos, no sé si sí se va o no se va, no tengo ni idea, ahora si que no te manejo esa información, ya cuando sepa más les avisaré, si sí, pues que bueno, sino pues también, y siempre apoyar a la familia... No sé si se vaya o no, supongo que sí, pues se va con su marido. Ella mejor que cuente el chisme, ya que nos cuente a todos. Sí se va sí (la apoyo), sino también aquí, pero para eso está la familia, para apoyarnos”

Expresó en primera instancia el también presentador de televisión.

Los rumores

Sobre el rumor que existe con respecto a que Fayad abandonará el país para no ser investigado por la justicia, José Eduardo respondió: “No tengo ni idea de eso, ¿dónde ves tú todas esas cosas que yo no las he visto. No he visto, pero todos estamos bien gracias a Dios”.

Por último, el también hijo de Eugenio Derbez aseguró que no tiene conocimiento de que Victoria y Omar estén enfrentando una crisis de pareja, tal como se rumoreó en días pasados.

“Pero no, creo que mi mamá ya salió diciendo que no, entonces ya se aclaró eso, pero siempre los separan cada año, siempre los separan, pero no, todo está bien en la familia gracias a Dios”, manifestó.