José Eduardo Derbez sorprende al regañar a sus gatas

MÉXICO.- José Eduardo Derbez protagonizó un divertido momento en al compartir en un vídeo que en ocasiones regaña a sus gatas y a su mini pig, ya que son muy traviesos.

El actor confesó que en una ocasión sus gatas le arañaron la cara, algo que lo hizo enfurecer, ya que afirma que de eso trabaja.

“Me paré al baño en friega, espantado, me eché agua y no era gran cosa, nada más eran tres rasguñitos, pero la cara es muy escandalosa, entonces salí de mi cuarto y les dije: ‘Oigan, no chingu*n de esto (mi cara) tragan ustedes… Desde entonces cada una duerme a parte”, mencionó.

Durante el vídeo, en el cual platica con su madrastra Alessandra Rosaldo y su hermano Vadhir, mencionó cómo se lleva con sus tres compañeritos.

“Yo ya no me llevo bien con ninguno de los tres…, pero los mantengo y los cuido”, dijo sobre sus gatas y su puerquito.

Además, narró el motivo por el cual sus gatas le arañaron la cara y todo fue un accidente, ya que las gatitas no lo hicieron con la intención de dañarlo.

“El otro día, me acuerdo perfecto porque apenas adopté a Nina, que es la gatita chiquita, mientras que la Beba ya tiene como 14 años conmigo, entonces, en la tercera noche que estaba Nina aquí, se dormían los tres conmigo, y se empezaron a pelear las dos gatitas, pero una brincó y me arañó toda la cara”, recordó.