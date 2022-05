¿José Eduardo Derbez será papá?

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez es uno de los actores con mayor popularidad en la actualidad, gracias a su carisma y sentido del humor frente a las cámaras ha permanecido en el gusto del público. Actualmente el hijo de Eugenio Derbez mantiene una relación con Paola Dalay de hace alrededor de dos años, desde entonces a ambos se les ha visto enamorados, aunque el actor ha preferido en esta ocasión mantener su noviazgo más en privado- Fue por medio de la cuenta de Instagram de Pao que dio a conocer la foto “familiar” en la que aparece el actor y su mascota, un perrito que ya en otras publicaciones ha aparecido con la pareja. Pero lo que sorprendió a sus miles de fanáticos fue que en la imagen la joven modelo reveló que la “familia” crecería, por lo que muchos llegaron a pensar que pudiera estar embarazada. La familia crece” se puede leer en la publicación. Paola reveló que solamnete se trataba de su nueva mascota "el bebé de la familia" y es que la pareja se ha caracterizado por ser amantes de los animales, que al parecer decidieron tener uno más. Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus comentarios y buenos deseos para ambos en la nueva etapa que están por vivir, hay que recordar que José Eduardo por medio de sus redes sociales ha compartido todo lo que ha vivido con su perrito.



Novia de José Eduardo Derbez reveló la experiencia de andar con un famoso

La joven modelo se ha vuelto muy activa en redes sociales, donde constantemente realiza dinámicas para mantener un vínculo cercano con sus seguidores, es por eso que contestó las dudas de sus fanáticos.

"Uno de ellos le preguntó que cómo fue entrar al mundo de la fama, con José Eduardo Derbez y ella contestó: “Pues no es tan bonito como parece, todo el mundo opina, critica, tira hate, etc… no me imagino cómo es para la gente realmente famosa” dijo la joven.