José Eduardo Derbez sale en defensa de Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez salió en defensa de su madre Victoria Ruffo, después de que la actriz publicara un mensaje que muchos consideraron estaba dirigido a su ex Eugenio Derbez, debido a que el actor había publicado una imagen de su personaje conocido como “El Diablito” que tenía la frase “Yo abracé a Omar Fayad”, y todos lo tomaron como alusión a que el actual esposo de la actriz dio positivo a Covid-19.

Manifestado que Victoria nunca le comentó nada sobre esa imagen que su padre hizo famosa en redes sociales, José Eduardo explicó:

“no mira, hay dos cosas que sí te aclaro, lo del mensaje que subió mi mamá, creo que algo de a palabras necias, una cosa así, no era para mi papá, y la muy, muy neta, mi mamá no me comentó nada de la foto de mi papá. Yo la vi, y nada más le dije a mi papá como de ‘así, ¿cómo va?’, o sea ‘¿así nada más de huesos?’, y dijo ‘no, pues es que está chistoso’, y dije ‘bueno, está bien’".

"Yo siempre intento ver igual que mi papá el lado de la comedia, pero dije ‘a ver si mi sacrosanta madre no se molesta’, pero no, para nada, mi mamá no me comentó nada, yo tampoco se lo comenté porque luego pasa que tal que no la vio y yo se lo comento. Yo creo que de una u otra forma hay que verle el lado un poquito de comedia para pasar todo este tipo de situaciones tan fuertes”.

Previo a esto, el hijo de Victoria y Eugenio manifestó su emoción durante el enlace que brindó para el programa Venga La Alegría, debido a que su canal de YouTube logró gran popularidad tras las entrevistas que les hizo a sus padres, y con su peculiar estilo del humor reveló:

Así como Luisito Rey explotó a Luis Miguel, yo exploté a mis papás, hay que sacarles provecho, entonces fue algo muy chistoso porque yo les dije que les iba a hacer un tipo como entrevista, les dije que no podían ver las preguntas, pero que también tenían el derecho de que, si no les gustaban, se podían parar y se podían ir, o mentarme la madre, lo que quisieran y fue algo que a mí se me ocurrió un día en mi casa, escribir preguntas que muchas ya sabíamos, muchas ya sabía la gente, o muchas quería yo que me las dijeran a mí y que el público las supiera”.

Asimismo, José Eduardo contó que esto de la pandemia le coartó muchos proyectos que tenía pensados para su canal; sin embargo, seguirá creando contenido, y por tal motivo, en breve dará a conocer una entrevista con Aislinn Derbez.

“A partir de esto (del covid-19) tuvimos que suspender todo, pero vienen cosas padres, estoy haciendo videollamadas, por ejemplo, hice una videollamada con mi hermana, que está muy interesante, está muy padre, esa la voy a sacar muy pronto”, detalló.