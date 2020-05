José Eduardo Derbez revela que le fue infiel a su ex novia

MÉXICO.- Durante una entrevista que le realizó a su amigo Diego de Erice, José Eduardo Derbez confesó que le fue infiel en varias ocasiones a su ex novia Bárbara Escalante.

Sí (fui infiel) y no me siento orgulloso. Sí (me cacharon) (…) No cortamos por eso, pero sí somos muy tontos”, comentó.