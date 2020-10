José Eduardo Derbez revela al culpable del truene entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

CIUDAD DE MÉXICO.- La ruptura de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sigue dando de qué hablar, pues a poco tiempo de divorciarse, ahora es José Eduardo Derbez quien habla sobre qué provocó el truene del matrimonio de su hermana.

En el programa “Suelta la Sopa”, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo confirmó lo que muchos especulaban, pues aseguró que el reality show “De viaje con los Derbez” fue lo que habría causado la ruptura de Aislinn y Mauricio.

Ella no quería terminar la relación, no fue ella la que tomó la decisión”, contó José Eduardo.

Explicó que todo lo visto en el programa fue real, y que los conflictos y problemas que se mostraron en cámara sí sucedieron realmente, lo que habría marcado un nuevo rumbo en la vida matrimonial de Aislinn y Mauricio, que antes del proyecto eran una de las parejas más queridas de la farándula.

“Muchos decían ‘ay no es actuado’, cosa que nada fue actuado. Mucha gente decía ‘los pleitos de Aiss y Mau fueron actuados’. Realmente creo que para ellos fue un viaje que marcó lo que está sucediendo ahorita”, contó.

“Creo que las cosas pasan por algo, es una relación que lo que duró, fue muy bonita, los dos son increíbles personas”.

También reafirmó su apoyo a los dos y aseguró que le tiene un gran cariño a Mauricio pese a que ya se divorció de su hermana.

“Mauricio es una persona que yo quiero mucho, respeto y siempre va a ser parte de mi familia porque es el papá de mi sobrina”, resaltó.

El youtuber dijo que no está seguro si fue Ochmann quien solicitó el divorcio o si fue su hermana, pero destacó que lo más importante es el bienestar de su pequeña sobrina.

“Eso sí ya no sé. Yo no me metí tanto, sólo le di mi apoyo a mi hermana, le dije aquí estoy, lo que necesites, ya quién tomó la decisión o no, eso ya es cosa de ellos. Pero mientras los dos estén bien, la niña esté bien que es lo importante”, puntualizó.