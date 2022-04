José Eduardo Derbez responde críticas por proyecto junto a su padre

Ciudad de México.- El actor José Eduardo y su padre Eugenio Derbez confirmaron recientemente que trabajarían juntos en la cuarta temporada de LOL México de la plataforma Prime Video, misma noticias que desató distintas reacciones entre sus seguidores.

Ya que el artista habría estrenado hace poco la serie de Mi Tío en la misma plataforma, algunos usuarios de internet aseveran que estos trabajos los tuvo por favoritismo.

Se que ningún huevo embona, primero dicen ‘que trabajen juntos’. Mi papá no tuvo nada que ver, fue muy por aparte, de hecho, yo le marqué a mi papá después, pero te digo, la gente es como que ‘trabajen juntos’, ok vamos a trabajar juntos [y dicen] ‘¡ay, no!, es por el papá’… ¡ay, bueno!, entonces no y ya. Nunca van a terminar de estar contentos”

Dijo el artista.

Son profesionales

Asimismo, durante su encuentro con la prensa en el teatro San Rafael para ver la obra Ghost, la sombra del amor, el actor manifestó que tanto su padre como él son profesionales y saben separar el parentesco cuando se trata de trabajo.

“Desde que entramos a este proyecto fue cada quien venimos a trabajar como personas adultas y diferentes, no vamos a involucrar como papá e hijo, sino cada quien va a hacer su trabajo, fue muy divertido, los dos la gozamos mucho y nada, creo que les va a gustar mucho”, explicó.

Y ante la pregunta sobre si Eugenio es muy riguroso cuando es un compañero de trabajo, tal como se ha comentado recientemente, José Eduardo dijo: “Sí es exigente, sí es disciplinado, pero por eso está donde está”.

El paso de los años

Por otra parte, José Eduardo tomó con humor las preguntas con respecto al paso de los años, debido a que éste de 14 de abril cumple 30 años.

“Sí me preocupan las canas, pero también me están gustando, me preocupan las entradas, pero también les estoy agarrando cariño, me preocupa todo, obviamente sí, el cuerpo ya no reacciona igual, ya ni en las crudas reacciona igual”, manifestó.