José Eduardo Derbez presume viaje en Jet Privado.

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor José Eduardo Derbez ha sacado lo mejor de esta época de confinamiento, donde se desarrollo como youtuber e influencer en redes sociales como Instagram, cuyos frutos han dado resultado y las imágenes así lo demuestran.

Fue a través de las redes sociales de la compañía particular de aeronáutica "Fly Select", especializados en aviación ejecutiva y viajes a cualquier destino del mundo, en la que se compartieron varias historias donde se puede ver al hijo de Eugenio Derbez disfrutando de sus servicios.

José Eduardo Derbez compartió desde sus redes sociales la empresa particular de jet ejecutivos.

Son varios los socios que aprovecharon el momento para tomarse la imagen del recuerdo junto a él actor.

Como un nuevo proyecto se puede leer en las historias de José Eduardo, donde se aprecia que realizó una visita a los hangares de la compañía para conocer y promocionar sus servicios.

Son tres las imágenes donde se puede apreciar al actor disfrutando de las instalaciones y del cómodo interior de uno de los jet privados, donde se aprecia junto a otros socios de la empresa.

TikToker bromea con tener hijo de José Eduardo

A través de redes sociales viralizaron un video en el que una joven tiktoker de Ciudad Juárez, Chihuahua asegura tener un bebé con el hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo.

La joven muestra a un niño al que le cubre el rostro y dice: “José Eduardo Derbez hago tu llamado para que por este medio conozcas a tu hijo perdido de acá del estado de Chihuahua y ustedes gente de Tik Tok vayan y etiquetenlo”

Hay quienes aseguran que esto es sólo una broma de la joven identificada como Adriana Snider, quien en su cuenta de Tik Tok sube videos de comedia, además de que el video ya no se encuentra disponible en su cuenta.

Sin embargo otros comentan que debería mostrar la cara del niño, pues los genes de la familia Derbez son muy característicos y sería muy fácil demostrar que es su hijo.

El video fue rescatado por el programa Chisme No Like, quienes lo compartieron en redes sociales para cuestionar sobre si es o no cierto lo que se asegura.