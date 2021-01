José Eduardo Derbez muestra su lado más tóxico en una relación

CIUDAD DE MÉXICO.- Como uno de los actores e influencer más queridos del público mexicano se ha consolidado José Eduardo Derbez, en parte gracias a la familia de la que proviene, pero también por su trabajo como actor en la pantalla chica y en la producción de material para redes sociales.

Durante su participación con las chicas del podcast "Envinadas", conducido por las también actrices Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo se sinceró sobre la situación de celos que vivió con su última expareja, la sonorense Bárbara Escalante.

El joven de 29 años recordó la ocasión que tuvo un gran problema de celos con su ex por reunirse con unas amigas y cómo supera muchos de los conflictos provocados por los celos.

Según Derbez su técnica se llama "Volteado de tortilla", que en México se refiere a desviar la atención del conflicto inicial y enfocarla en uno nuevo de la otra persona.

El actor hizo una recomendación especial hacia los miembros del género masculino: tomar capturas de pantalla de aspectos “que te molesten” provenientes de las redes sociales o conversaciones con la pareja y guardarlos en una carpeta especial.

“Cuando hay una volteada de tortilla o un ped* hacia el hombre te metes y sacas ‘esto’, ‘esto’ o ‘esto’. Dependiendo de qué tan grave es el problema buscas el argumento y cuántas mandas (screenshot)... y entonces ella va a decir ‘no fíjate que no’ y cambió el tema”, dijo ante el asombro de las anfitrionas del podcast Envinadas de las también actrices Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura.

La respuesta no fue del agrado de las integrantes del elenco de "Una Familia de Diez", quienes rápidamente calificaron al actor como una persona "Tóxica" y "Enferma".

“Eres muy tóxico. Jamás en mi vida he guardado una carpeta con archivos. Sí estás muy enfermo”, dijo Mariana Botas, apoyada por Daniela Luján.

Jessica Segura insistió en editar las declaraciones de José Eduardo, para no afectar su imagen antes las féminas, pero Mariana Botas respondió contundente: “No que sepan quienes quieran ser sus novias, que les va a guardar sus trapitos y se los va a cantar en el peor momento”.

“Mejor que no me la hagan de tos y ya no saco nada”, se defendió entre risas el influencer con más de un millón de suscriptores en YouTube.

El joven que ha aparecido en Que pobres tan ricos y Renta congelada también confesó la ocasión que tuvo un fuerte conflicto con una de sus ex novias por reunirse con dos amigas.

“Muchas veces el hombre se siente culpable sin haber hecho nada malo”, comenzó el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

De acuerdo con José Eduardo, en aquella ocasión invitó a un amigo a su casa y éste llegó con dos amigas más, lo que molestó a su ex pareja porque jamás mencionó la presencia de ellas.

La ex novia del youtuber descubrió la omisión porque cometió un error al enviar una foto en la que aparecía solo: “En vez de decirme ‘qué guapo’ fue ‘y la bolsa de atrás’... nos ponemos bien nerviosos, porque la mujer no la arma de a ped* a la primera. Te dan la oportunidad de cagarl* más”.

José Eduardo Derbez calificó dicha relación como tóxica y dejó claro que el conflicto fue originado por eso.

El famoso influencer ganó muchos seguidores el año pasado cuando se dejó ver más transparentes en videos de este tipo, donde revela historias divertidas de su vida o la de su familia.