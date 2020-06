José Eduardo Derbez le responde a Eugenio Derbez, quien reveló que lo cambió por una camioneta que le ofreció Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez le respondió a su padre, Eugenio Derbez, luego de que el actor y productor contara que el joven dejó de vivir en su casa cuando Victoria Ruffo le ofreció una camioneta, a pesar de que en un inicio fue una diferencia con su madre lo que orilló a José Eduardo a pedirle techo a él.

Punto número uno, estaba yo muy chiquito, punto número dos, hay como cositas ciertas y cositas que no, pero bueno, vamos a ponerle que sí… ¡obvio!... ¡cualquiera lo hubiera hecho!, ¡era una camioneta!, ¡oye!... la gente me tiene que entender”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Sin darle gran importancia a la anécdota de Eugenio Derbez, José Eduardo retomó el tema con su peculiar sentido del humor y sin miramientos añadió:

“Es que mi papá no recuerdo qué me estaba ofreciendo, no era buen negocio, es como cuando estás con Chabelo en la Catafixia, pues es o acá, no espérate, mejor acá, la piensas, pero no, no, ahí le movieron dos o tres cositas que… no… difiero”.

Por otra parte, al ser cuestionado por la relación que ahora mantiene con su ex cuñado Mauricio Ochmann, Jose Eduardo comentó:

“tenemos una muy buena relación, nos llevamos muy bien, de hecho ahora el Día del Padre mi hermana la pasó con Kai, con la otra hija de Mau y Mau, hicimos videollamada todos, y todos amamos a Mau, o sea la relación están super bien y obviamente el afecto, por lo menos de mi parte hacia Mau sigue y seguirá siempre”.