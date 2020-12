José Eduardo Derbez cuenta como fue su ruptura amorosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de varios años de noviazgo, el actor José Eduardo Derbez confirmó en septiembre del año pasado su separación de la sonorense Bárbara Escalante, a quien pensaba entregarle anillo de compromiso, según comentó el joven actor en un video que Alessandra Rosaldo compartió en su canal de Youtube en el que mantiene una charla con los dos hijos de Eugenio Derbez.

Y aunque había preferido no ahondar sobre su rompimiento y manejar ese tema con discreción, recientemente el hijo de Victoria Ruffo reveló algunos detalles de cómo vivió ese proceso y de la manera en que prefirió manejar la situación de su separación.

En una charla para el podcast Como Tú, José Eduardo respondió a una serie de preguntas, entre ellas, si en algún momento de su vida tomó la decisión de reservarse alguna situación de índole personal.

“Puede ser que la última vez que yo terminé con mi ex novia, fueron seis años de relación y seis años viviendo juntos. Me guardé muchas cosas en el sentido de que fueron seis años donde vivimos todo y donde al final del día ella se fue de la casa y yo seguí viviendo en esa misma casa”, dijo el actor durante la conversación.

Además, reconoció lo complejo que resultó para él su separación. “Para mí fue más difícil porque yo tenía el entorno donde vivíamos ella y yo durante seis años y cuando ella se va ella cambia ese entorno. No sé si para ella fue más fácil, habría que preguntarle”.

El hijo de Eugenio Derbez explicó que la razón por la que tomó esa actitud fue por la necesidad que tuvo de enfocarse en su carrera profesional y de salir adelante. “Ese tipo de relación, la última que tuve, me guardé muchas cosas para mí, para mi familia. Cada vez que alguien me preguntaba yo decía que estaba bien, pero sí fue un momento de superar varias cosas y de superar todo eso que realmente fue como una burbuja que yo hice para que nadie supiera si yo estaba bien o estaba mal. Pues hay muchas cosas que te guardas pero en algún momento las terminas sacando de una u otra forma”, explicó.

Después de algunos meses de aquella ruptura amorosa, José Eduardo se siente orgulloso del gran aprendizaje que le dejó su pasada relación, y de la grata experiencia de haber compartido su vida con una mujer por la que solamente siente cariño y respeto.

“Es una relación la cual yo siempre defendí, que es una gran mujer, lo va a ser siempre. Al contrario, yo jamás hablaría mal de ninguna una mujer, y menos de una persona que me dio tanta felicidad durante seis años. Si se terminó fue por algo, tampoco quise hablar nunca de los detalles del por qué se terminó pero pues era necesario, mientras ella estuviera bien y yo estuviera bien era lo importante”, explicó.

En otra parte de la entrevista, José Eduardo confesó que el desapego es otra de las cosas que más le costó trabajo afrontar. “Yo dejar ir cosas tanto materiales como sentimentales me cuesta muchísimo trabajo. Soy una persona muy apegada a las cosas, soy una persona que se encariña, que se enamora muy fácil, gracias a Dios ya no tanto… Soy una persona que sí soy muy apegado a todo, lo que es dejar ir me cuesta mucho, yo no sé si sea por mis papás”, comentó.