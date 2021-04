¡José Eduardo Derbez confiesa que sufre crisis de la edad!

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez confesó que, tras cumplir 29 años de edad, ahora le angustia que este nuevo año de vida se pase muy rápido, pues no quiere llegar a los 30.

Durante su encuentro con la prensa a las afueras de la XEW, el hijo de Eugenio Derbez fue felicitado por su cumpleaños, a lo que José Eduardo replicó:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Ya 29, ¿suena muy feo no?, bueno, a mi si me está pegando. Se acercan los 30. Los 29 ya están cumplidos, me da cosa que son los últimos 20, pero mira, la cosa está en la mente, eso es lo que me han dicho”.

Al ser cuestionado sobre si ha hecho todo lo que ha querido a estas alturas de su vida, el también hijo de Victoria Ruffo confesó que más que eso, su angustia es por la presión de ver que sus amistades ya están dando grandes pasos en su vida como lo son el matrimonio o la paternidad.

“Yo creo que sí, sabes qué puede ser que me pueda llegar a afectar, que todos mis amigos se están casando, están teniendo hijos, entonces de repente como que todo mundo te voltea a ver de ‘¿y tú qué ped*?’, la presión social que todos podemos llegar a su sufrir”, destacó.

No obstante, José Eduardo Derbez manifestó que por ahora se encuentra feliz y disfrutando de su nueva relación sentimental así como de los diversos proyectos que está realizando en la faceta profesional.