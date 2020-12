José Eduardo Derbez compró ataúd

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez confesó durante el programa 'Miembros al aire' una meta que logró cumplir y fue la de comprarse un ataúd en el cual ya hasta durmió.

El reconocido actor fue uno de los invitados especiales para el programa, pero a todos dejó impactados con el extraño deseo que tenía por tener ese objeto.

Sin embargo el hijo de Eugenio Derbez reveló que todo esto sucedió después de haber tenido una plática con sus amigos a quienes les confesó ese sueño que tenía y al final terminó por comprarlo.

Yo estaba echando trago con unos cuates y dije: siempre he querido tener un ataúd, porque dentro de mí siempre he tenido un lado gótico. Entonces se lo platiqué a mis cuates jugando poker y yo dije: ¿Oigan lo ven mal?, y me dicen que no", platicó el actor.