José Eduardo Derbez admitió haber tenido un trauma 

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez reveló su mayor trauma para una entrevista en el programa SNSerio de Multimedios y es que el actor no le agradaba autilizar traje de baño porque sus piernas no le gustaban en aquel momento.

El hijo de Eugenio Derbez, según el portal de TV Notas sufrió un accidente de motocicleta cuando era un niño, debido a esto no su manera de vestir era estricta, porque no podía utilizar jeans o pantalones debido a las heridas que le había provocado este incidente.

No me enojo, pero es como un reflejo de que la quito o como que quito la mano, y es porque tuve un accidente muy fuerte de chiquito... Me arrastró una moto y me deshizo la pierna", dijo ante las cámaras.